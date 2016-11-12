На ЧАЭС достроили конфайнмент для накрытия 4-го энергоблока
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На территории Чернобыльской АЭС завершилось строительство нового безопасного конфайнмента, который должен накрыть старый саркофаг разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Все готово для того, чтобы новый безопасный конфайнмент оттранспортировали к своему штатному положению. Идут последние работы по проверке системы надвижки... Планируется 3-4 суток, чтобы НБК был перемещен на свое штатное место", - рассказал заместитель генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС" по кадрам и режиму Евгений Катунин.
Он отметил, что надвижка начнется ориентировочно в середине ноября.
Напомним, что монтажные работы по возведению арки НБК над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС начались в апреле 2012 года. Средства на строительство нового конфайнмента собраны странами-донорами чернобыльского фонда "Укрытие", распорядителем средств которого и крупнейшим донором является ЕБРР.