На ЧАЕС добудували конфайнмент для накриття 4-го енергоблоку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На території Чорнобильської АЕС завершилося будівництво нового безпечного конфайнменту, який має накрити старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Все готове для того, щоб новий безпечний конфайнмент було відтранспортовано до свого штатного положення. Ідуть останні роботи по перевірці системи надвижки… Планується 3-4 доби, що НБК був переміщений на своє штатне місце", - розповів заступник генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" із кадрів та режиму Євген Катунін.
Він зазначив, що насування почнеться орієнтовно в середині листопада.
Нагадаємо, що монтажні роботи із зведення арки НБК над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС почалися у квітні 2012 року. Кошти на будівництво нового конфайнмента зібрані країнами-донорами чорнобильського фонду “Укриття”, розпорядником коштів якого та найбільшим донором є ЄБРР.