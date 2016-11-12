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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На ЧАЕС добудували конфайнмент для накриття 4-го енергоблоку

На ЧАЕС добудували конфайнмент для накриття 4-го енергоблоку

Київ • УНН

 • 21392 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На території Чорнобильської АЕС завершилося будівництво нового безпечного конфайнменту, який має накрити старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Все готове для того, щоб новий безпечний конфайнмент було відтранспортовано до свого штатного положення. Ідуть останні роботи по перевірці системи надвижки… Планується 3-4 доби, що НБК був переміщений на своє штатне місце", - розповів заступник генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" із кадрів та режиму Євген Катунін.

Він зазначив, що насування почнеться орієнтовно в середині листопада.

Нагадаємо, що монтажні роботи із зведення арки НБК над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС почалися у квітні 2012 року. Кошти на будівництво нового конфайнмента зібрані країнами-донорами чорнобильського фонду “Укриття”, розпорядником коштів якого та найбільшим донором є ЄБРР.

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