На Буковине зафиксировали 688 новых случаев коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 9 Октября. УНН. В Черновицкой области за 8 октября зафиксировали 688 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровел 301 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 94 021 случаев болезни. За последние сутки 301 человек выздоровел, 83 492-с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2 129 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1997 ПЦР-исследования и 1231 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 2 514 005 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 081 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.