На Буковине зафиксировали 611 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Черновицкой области за 6 октября зафиксировали 611 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 302 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 93 333 случаев болезни. За последние сутки 302 человека выздоровели, 83191 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2116 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1887 ПЦР-исследования и 1346 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2497643 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 840 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.