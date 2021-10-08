На Буковині зафіксували 611 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 6 жовтня зафіксували 611 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 302 особи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 93 333 випадків хвороби. За останню добу 302 людини одужало, 83 191 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 2 116 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1887 ПЛР-дослідження та 1346 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 497 643 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 840 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.