На Буковине накрыли международную мафию похитителей мотоциклов из ЕС

“Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленников и хранения похищенной техники обнаружили 13 мотоциклов иностранного производства, более 30 велобайков и большое количество комплектующих. По предварительной оценке стоимость изъятой техники составляет почти 130 тысяч долларов США”, - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники СБ Украины обнаружили крупную сумму наличными в рублях и иностранной валюте, а также 21 майнинговую “ферму”.

Оперативники спецслужбы установили, что трое черновчан посредством связей в криминальных кругах нескольких стран ЕС организовали механизм похищения, разукомплектования мототехники и велобайков известных мировых брендов. Детали поступали в Украину под видом почтовых отправлений работников. Злоумышленники реализовывали товар на территории Украины и СНГ через Интернет.

Участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ст.198 УК Украины (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем).

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной схеме.

Напомним, из-за контрабанды была задержана украинско-польская преступная группировка.