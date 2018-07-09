На Буковині викрили міжнародну мафію викрадачів байків із ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Правоохоронці припинили на Буковині діяльність міжнародного організованого угруповання, учасники якого контрабандою ввозили до України з країн Євросоюзу викрадену мото- та велотехніку. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
“Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання зловмисників та зберігання викраденої техніки виявили 13 мотоциклів іноземного виробництва, понад 30 велобайків і велику кількість комплектуючих. За попередньою оцінкою вартість вилученої техніки становить майже 130 тисяч доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, співробітники СБ України виявили велику суму готівкою у гривнях та іноземній валюті, а також 21 майнінгову “ферму”.
Оперативники спецслужби встановили, що троє чернівчан через зв’язки у кримінальних колах кількох країн ЄС організували механізм викрадення, розукомплектування мототехніки і велобайків відомих світових брендів. Деталі надходили в Україну під виглядом поштових відправлень заробітчан. Зловмисники реалізовували товар на території України та СНД через Інтернет.
Учасникам угруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ст.198 КК України (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом).
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної схеми.
Нагадаємо, за контрабанду було затримано україно-польську злочинну групу.