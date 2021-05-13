На Буковине на COVID-19 заболели 95 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 95 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 739 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 211 случаев болезни. За последние сутки 739 человек выздоровели, 69 060 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1700 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 666 ПЦР-исследований и 1000 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.