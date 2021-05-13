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На Буковине на COVID-19 заболели 95 человек

Киев • УНН

 • 13508 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 95 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 739 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

На Буковине на COVID-19 заболели 95 человек

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 211 случаев болезни. За последние сутки 739 человек выздоровели, 69 060 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1700 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 666 ПЦР-исследований и 1000 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Украинские Национальные Новости

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