На Буковині на COVID-19 захворіли 95 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 95 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 739 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 78 211 випадків хвороби. За останню добу 739 осіб одужало, 69 060 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 700 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 666 ПЛР-досліджень та 1000 експрес-тестів.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Загальна ситуація в Україні
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.