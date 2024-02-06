На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина
Киев • УНН
Правоохранители Черновицкой области начали расследование по факту избиения митрополита УПЦ (МП) Михаила Жара на основании его публичных заявлений об инциденте.
В Черновицкой области правоохранители открыли производство по публичным заявлениям митрополита УПЦ МП Лонгина (Михаила Жара) о его избиении. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции Черновицкой области Каролина Маришева.
По публичным заявлениям Михаила Жара были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации ст.125 УКУ - умышленное легкое телесное повреждение
По ее словам, в рамках уголовного производства будет осуществлен ряд следственных действий с целью установления всех обстоятельств и окончательной правовой квалификации события.
"Заявлений от Михаила Жара, или сообщений лично от него, или от других относительно него в полицию не поступало. Мы начали производство по его публичному сообщению", - отметила Маришева.
Контекст
Банченский монастырь опубликовал фото митрополита УПЦ МП Лонгина с синяками на лице. Лонгин сообщил, что его якобы избили. "Произошло это в ночь на 22.01.24, постучали 3 раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание. После удара нужно было хирургическое вмешательство (операция) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо!", - заявил он.
Лонгин бывший настоятель Банченского монастыря.
Дополнение
Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщал, что 2 января 2024 года около четырех часов утра загорелся дом, в котором живет митрополит Лонгин. Лонгин не пострадал, однако крыша дома сгорела полностью, а само жилье, как указывалось, больше непригодно для проживания.
В мае 2023 года Лонгину было сообщено о подозрении в разжигании межрелигиозной вражды. Во время литургий он пренебрежительно высказывался в отношении Православной Церкви Украины.
На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина
Правоохранители Черновицкой области начали расследование по факту избиения митрополита УПЦ (МП) Михаила Жара на основании его публичных заявлений об инциденте.
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