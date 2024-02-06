На Буковині відкрито провадження через можливе побиття митрополита УПЦ МП Лонгина

У Чернівецькій області правоохоронці відкрили провадження за публічними заявами митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара) про його побиття. Про це журналісту УНН повідомила начальниця відділу комунікації поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

За публічними заявами Михайла Жара були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ст.125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження - сказала Маришева.

За її словами, у межах кримінального провадження буде здійснено низку слідчих дій з метою встановлення всіх обставин та остаточної правової кваліфікації події.

"Заяв від Михайла Жара, або повідомлень особисто від нього, або від інших стосовно нього до поліції не надходило. Ми розпочали провадження за його публічним повідомленням", - зазначила Маришева.

Контекст

Банченський монастир опублікував фото митрополита УПЦ МП Лонгина із синцями на обличчі. Лонгин повідомив, що його нібито побили. "Сталося це в ніч на 22.01.24, постукали 3 рази у двері, а коли відчинив, отримав удар, від якого знепритомнів. Після удару потрібно було хірургічне втручання (операція) на повіках. Зараз почуваюся добре!", - заявив він.

Лонгин колишній настоятель Банченського монастиря.

Доповнення

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ повідомляв, що 2 січня 2024 року близько четвертої години ранку загорівся будинок, у якому живе митрополит Лонгин. Лонгин не постраждав, проте дах будинку згорів повністю, а саме житло, як вказувалося, більше непридатне до проживання.

У травні 2023 року Лонгину було повідомлено про підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України.