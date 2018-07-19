На строительство дорог направят 1,8 млрд грн от сверхплановых поступлений от таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В течение января-июня 2018 дополнительные поступления от таможни составили 1,785 млрд грн, которые будут направлены на реконструкцию и строительство дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в Facebook, передает УНН.
"В январе-июне 2018 года дополнительные поступления таможенных платежей, которые в рамках эксперимента должны быть направлены на реконструкцию дорог, составляют 1 млрд 785 млн грн", - отметили в пресс-службе.
В ГФС напомнили, что согласно эксперименту, который начался с 2015 года, 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных платежей (пошлина, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров) направляется в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов.
Как сообщал УНН, в "Укравтодоре" заявили, что вводят четырехуровневый контроль качества строительства дорог.