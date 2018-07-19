На будівництво доріг спрямують 1,8 млрд грн від понадпланових надходжень від митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Протягом січня-червня 2018 року додаткові надходження від митниці становили 1,785 млрд грн, які будуть спрямовані на реконструкцію та будівництво доріг. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України у Facebook, передає УНН.
“У січні-червні 2018 року додаткові надходження митних платежів, які у рамках експерименту мають бути спрямовані на реконструкцію доріг, складають 1 млрд 785 млн грн”, — зазначили у прес-службі.
У ДФС нагадали, що відповідно до експерименту, який розпочався з 2015 року, 50% від суми перевиконання щомісячних планових митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів) направляється у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів.
Як повідомляв УНН, в “Укравтодорі” заявили, що запроваджують чотирьохрівневий контроль якості будівництва доріг.