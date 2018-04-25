На безопасность на дорогах в этом году потратят 2,6 млрд грн

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"На отремонтированных дорогах случается большое количество ДТП. На безопасность на дорогах в этом году выделено 2,6 млрд грн из всех источников. Вместе с реконструкцией дорог мы будем уделять внимание безопасности", - сказал Гройсман.

Напомним, Кабмин утвердил Госпрограмму повышения безопасности на дорогах до 2020 года.