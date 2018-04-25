На безпеку на дорогах цього року витратять 2,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На забезпечення безпеки на дорогах на цей рік виділено 2,6 млрд грн з усіх джерел. Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
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"На відремонтованих дорогах трапляється велика кількість ДТП. На безпеку на дорогах цього року виділено 2,6 млрд грн з усіх джерел. Разом із реконструкцією доріг ми приділятимемо увагу безпеці", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, Кабмін затвердив Держпрограму підвищення безпеки на дорогах до 2020 року.