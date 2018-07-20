На базе отдыха в Николаевской области отравились 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В с. Морское Николаевской области отравились 10 отдыхающих базы отдыха "Сан Марино", из которых 8 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской облгосадминистрации.
"18 июля за медицинской помощью обратились 10 человек (8 детей и 2 взрослых), которые отдыхали на частной базе отдыха "Сан Марино" в селе Морское Березанского района", - говорится в сообщении.
На место выехала бригада центра экстренной медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение Березанской центральной райбольницы. Предварительный диагноз больных - пищевая токсикоинфекция. Безотлагательно была оказана необходимая медицинская помощь и назначено соответствующее лечение.
"Сейчас состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести. На месте происшествия работает бригада специалистов управления здравоохранения облгосадминистрации и лабораторного центра", - уточнили в ОГА.
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Напомним, в детском лагере "Орленок" произошло массовое отравление детей. 16 июля после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Лагерь решили закрыть от 18 июля. По состоянию на 19 июля количество отравленных достигло 94 человека.
Впоследствии Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины установил причину вспышки острой кишечной инфекции в лагере.