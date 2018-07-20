На базі відпочинку у Миколаївській області отруїлися 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У с. Морське Миколаївської області отруїлися 10 відпочивальників бази відпочинку "Сан Маріно", з яких 8 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської облдержадміністрації.
"18 липня за медичною допомогою звернулось 10 осіб (8 дітей та 2 дорослих), які відпочивали на приватній базі відпочинку "Сан Маріно" в селі Морське Березанського району", - йдеться в повідомленні.
На місце виїхала бригада центру екстреної медичної допомоги. Постраждалих госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної райлікарні. Попередній діагноз хворих - харчова токсикоінфекція. Невідкладно була надана необхідна медична допомога і призначено відповідне лікування.
"Наразі стан усіх пацієнтів стабільний, середньої важкості. На місці події працює бригада фахівців управління охорони здоров'я облдержадміністрації та лабораторного центру", - уточнили в ОДА.
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Нагадаємо, у дитячому таборі "Орлятко" сталося масове отруєння дітей. 16 липня після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
Табір вирішили закрити від 18 липня. Станом на 19 липня кількість отруєних досягла 94 особи.
Згодом Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України встановив причину спалаху гострої кишкової інфекції у таборі.