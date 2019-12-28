На авиастроительном заводе в Канзасе произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Взрыв произошел на авиастроительном заводе в городе Вичита (штат Канзас). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителя местной полиции, передает УНН.
Инцидент произошел на заводе авиаконцерна Beechcraft, который занимается созданием как гражданских, так и военных самолетов. По информации CNN, работы на нем были приостановлены на время праздников, поэтому вероятность того, что в результате взрыва могли быть пострадавшие, невелика.
Телекомпания подчеркивает, что на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции.
Однако, как передает агентство Associated Press со ссылкой на начальника пожарного управления города Вичита Джеймса Фромма, в результате взрыва ранения получили около 10 человек.
По его словам, на территории завода около 08:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени) взорвался баллон со сжиженным азотом. Жертв нет. Пострадавшие доставлены в больницы, их состояние не уточняется. В результате происшествия обрушились некоторые фрагменты здания.
Напомним, за сутки на химзаводе в Техасе прогремело два взрыва.
Nitrogen Tank explosion Beechcraft/ Textron in Wichita, KS pic.twitter.com/Ynalwtybnj— Shane Haberlein (@HaberleinShane) December 27, 2019