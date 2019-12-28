На авіабудівному заводі в Канзасі стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Вибух стався на авіабудівному заводі в місті Вічіта (штат Канзас). Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія CNN з посиланням на представника місцевої поліції, передає УНН.
Інцидент стався на заводі авіаконцерну Beechcraft, що займається створенням як цивільних, так і військових літаків. За інформацією CNN, роботи на ньому були припинені на час свят, тому ймовірність того, що в результаті вибуху могли бути постраждалі, невелика.
Телекомпанія підкреслює, що на місці інциденту працюють рятувальники і співробітники поліції.
Однак, як передає агентство Associated Press з посиланням на начальника пожежного управління міста Вічіта Джеймса Фромма, в результаті вибуху поранення отримали близько 10 осіб.
За його словами, на території заводу близько 08:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом) вибухнув балон зі скрапленим азотом. Жертв немає. Постраждалі доставлені в лікарні, їх стан не уточнюється. В результаті події обрушилися деякі фрагменти будівлі.
Нагадаємо, за добу на хімзаводі в Техасі прогриміло два вибухи.
Nitrogen Tank explosion Beechcraft/ Textron in Wichita, KS pic.twitter.com/Ynalwtybnj— Shane Haberlein (@HaberleinShane) December 27, 2019