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На Авдеевском направлении наши защитники отбили почти три десятка атак врага-Генштаб ВСУ

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 21:15  •  13748 просмотра

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В течение суток в Украине произошло 83 боевых столкновения. Самые активные боевые действия были на юге на востоке нашей страны. В частности, на Авдеевском направлении за сутки произошло около 30 атак. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Восток и юг Украины остаются наиболее напряженными участками фронта. В то же время силы обороны удерживают позиции на юге, в частности на левобережье Днепра Херсонской области, где продолжают наносить огневое поражение противнику. Всего в течение суток состоялось 83 боевых столкновения на территории Украины. В частности, почти 30 атак наши защитники отбили только на Авдеевском направлении. Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украина остается сложной. В течение суток произошло 83 боевых столкновение. Авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 по пункту управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.  Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 склада боеприпасов и 2 артиллерийских средствах противника.

 – рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Детали

Согласно официальным данным украинских военных на Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага. В частности, оккупант пытались наступать в районе Синьковки.

Шесть раз враг пытался атаковать на Лиманском направлении. Силы обороны отбили наступление штурмовавших россиян украинские позиции при поддержке авиации, возле Тернов, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено в течение среды 10 атак. В частности, москолота сунула в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отбито 29 атак. Враг пробовал прорвать оборону украинских воинов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области. Эти атаки россияне также осуществили поддержки авиации, впрочем, без успеха.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там враг под прикрытием авиации совершил 13 неудачных попыток оттеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На шахтерском направлении россияне неудачно выступили на Новодонецкое. ВСУ дали врагу взбучку, и он отступил.

Еще 5 атак наши защитники отбили на Запорожском направлении западнее ивового и Работиного.

Кроме того, россияне не прекращают терроризировать мирных украинцев обстрелами по городам и селам. За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате этих атак разрушения и повреждения пострадали частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили майже три десятки атак ворога – Генштаб ЗСУ
In the Avdiivka direction, our defenders repelled almost three dozen enemy attacks – the General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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На Авдеевском направлении наши защитники отбили почти три десятка атак врага-Генштаб ВСУ

В течение суток в Украине произошло 83 боевых столкновения. Самые активные боевые действия были на юге на востоке нашей страны. В частности, на Авдеевском направлении за сутки произошло около 30 атак. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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