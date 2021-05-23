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На акции "ковид-диссидентов" в Берлине задержали почти 300 человек

Киев • УНН

 • 19318 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Полиция столицы ФРГ произвела около 300 задержаний во время субботних акций ковид-диссидентов, точное число пока уточняется. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в правоохранительных органах Берлина, пишет УНН со ссылкой на Berliner Zeitung.

На акции "ковид-диссидентов" в Берлине задержали почти 300 человек

Детали

“Но оно (число задержаний) еще сильно возрастет”, — констатировал представитель полиции города Тило Каблиц. Задержания проводились, прежде всего, из-за нарушений запрета на собрания, правил гигиены и социальной дистанции, стычек с полицейскими. Несколько стражей правопорядка пострадали.

В субботу безопасность в Берлине обеспечивали около 3,1 тыс. полицейских, в воскресенье привлечено около 2,9 тыс. Ранее в воскресенье были остановлены автобусы с людьми, направлявшимися на акции противников коронавирусных ограничений.

В субботу, несмотря на ряд попыток ковид-диссидентов, полиция Берлина не допустила проведения крупных акций. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район вокруг Ведомства федерального канцлера, Бундестага и Бранденбургских ворот и никого туда не пускали.

Несмотря на то, что Высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил в пятницу запрет на проведение в столице Германии крупных демонстраций против коронавирусных ограничений, несколько сотен человек все же собрались на улице Фосштрассе. Полиция окружила их и по громкоговорителю призвала разойтись. Одна из акций проходила непосредственно у резиденции президента ФРГ — дворца Бельвю. В городе имели место стычки протестующих с полицейскими.

Крупные демонстрации под названием “За мир, свободу и основные права граждан” должны были пройти в Берлине в субботу и воскресенье. Предполагалось, что в каждой из них примут участие порядка 16 тыс. человек, однако столичный суд запретил их проведение. Решение судебной инстанции основывалось на негативном опыте прошлых демонстраций противников коронавирусных ограничений, в ходе которых сознательно не соблюдались действующие в стране санитарно-гигиенические требования, включая социальное дистанцирование и обязательное ношение защитных масок.

Справка

Согласно статистике Института Роберта Коха — в Германии 3 648 958 случаев заболевания, 87 380 человек погибли. Согласно статистике ВОЗ — данные аналогичны.

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