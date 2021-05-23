На акції "ковід дисидентів" у Берліні затримали майже 300 осіб

Деталі

“Але воно (число затримань) ще сильно зросте”, — констатував представник поліції міста Тіло Кабліц. Затримання проводилися, перш за все, через порушення заборони на збори, правил гігієни і соціальної дистанції, сутичок з поліцейськими. Кілька правоохоронців постраждали.

У суботу безпеку в Берліні забезпечували близько 3,1 тис. поліцейських, в неділю залучено близько 2,9 тис. раніше в неділю були зупинені автобуси з людьми, які прямували на акції противників коронавірусних обмежень.

У суботу, незважаючи на ряд спроб ковід-дисидентів, поліція Берліна не допустила проведення великих акцій. Співробітники правоохоронних органів оточили район навколо Відомства федерального канцлера, Бундестагу і Бранденбурзьких воріт і нікого туди не пускали.

Незважаючи на те, що Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга підтвердив в п’ятницю заборону на проведення в столиці Німеччини великих демонстрацій проти коронавірусних обмежень, декілька сотень людей все ж зібралися на вулиці Фосштрассе. Поліція оточила їх і по гучномовцю закликала розійтися. Одна з акцій проходила безпосередньо у резиденції президента ФРН — палацу Бельвю. У місті мали місце сутички протестувальників з поліцейськими.

Великі демонстрації під назвою “За мир, свободу і основні права громадян” повинні були пройти в Берліні в суботу та неділю. Передбачалося, що в кожній з них візьмуть участь близько 16 тис. осіб, проте столичний суд заборонив їхнє проведення. Рішення судової інстанції грунтувалося на негативному досвіді минулих демонстрацій супротивників коронавірусних обмежень, в ході яких свідомо не дотримувалися діючі в країні санітарно-гігієнічні вимоги, включаючи соціальне дистанціювання і обов’язкове носіння захисних масок.

Довідка

Згідно зі статистикою Інституту Роберта Коха — у Німеччині 3 648 958 випадків захворювання, 87 380 осіб загинули. Згідно зі статистикою ВООЗ — дані аналогічні.