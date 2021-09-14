На АЭС "Фукусима" обнаружили повреждения фильтров в системе очистки воды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Японии на аварийной АЭС “Фукусима-1” почти все фильтры в системе очистки радиоактивной воды ALPS оказались повреждены, сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Сообщается, что первую неисправность обнаружили в конце августа. В ходе проверки было установлено, что повреждения есть у 24 из 25 фильтров.
Компания TEPCO, которая является оператором аварийной АЭС, обнаружила указанные неполадки еще в конце прошлого месяца. В корпорации заявили, что никакого ущерба окружающей среде причинено не было.
Вместе с тем, местные СМИ отмечают, что полностью исключать утечки радиоактивной воды за пределы станции “Фукусима-1” нельзя.
Добавим
9 сентября группа представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила с инспекцией аварийную АЭС “Фукусима-1”, осмотрев систему очистки радиоактивной воды ALPS.