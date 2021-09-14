На АЕС "Фукусіма" виявили пошкодження фільтрів у системі очистки води
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. В Японії на аварійній АЕС “Фукусіма-1” майже всі фільтри в системі очищення радіоактивної води ALPS виявилися пошкодженими, повідомляє УНН з посиланням на NHK.
Деталі
Повідомляється, що першу несправність виявили в кінці серпня. В ході перевірки було встановлено, що пошкодження є у 24 з 25 фільтрів.
Компанія TEPCO, яка є оператором аварійної АЕС, виявила зазначені неполадки ще у кінці минулого місяця. У корпорації заявили, що ніякого збитку навколишньому середовищу заподіяно не було.
Разом з тим, місцеві ЗМІ зазначають, що повністю виключати витоку радіоактивної води за межі станції “Фукусіма-1” не можна.
Додамо
9 вересня група представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала з інспекцією аварійну АЕС “Фукусіма-1”, оглянувши систему очищення радіоактивної води ALPS.