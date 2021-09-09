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Представники МАГАТЕ відвідали АЕС "Фукусіма" для огляду системи очистки води

Представники МАГАТЕ відвідали АЕС "Фукусіма" для огляду системи очистки води

Київ • УНН

 • 15292 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Група представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала з інспекцією аварійну АЕС “Фукусіма-1”, оглянувши систему очищення радіоактивної води ALPS. Про це повідомило у четвер МЗС Японії, пише УНН.

Деталі

Експерти МАГАТЕ також проінспектували зону, де розташовані резервуари з очищеною від радіоактивних речовин водою, і портову частину станції. Візит представників МАГАТЕ пов’язаний з планами Японії скинути цю воду в океан в зв’язку з нестачею потужностей для її зберігання.

Контекст

Уряд Японії 13 квітня дозволив злити в океан значний обсяг води з аварійної станції “Фукусіма-1”, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин, проте як і раніше містить тритій — радіоактивний ізотоп водню. Процес підготовки до скидання займе приблизно два роки. Зміст тритію у воді, що скидається, як запевняють в Токіо, буде доведено до однієї сорокової від норми безпеки, встановленої Міжнародною комісією з радіологічного захисту та урядом Японії.

Зараз у сталевих баках на території АЕС скупчилося понад 1,25 млн тонн очищеної води. Скидати її в океан передбачається поетапно протягом 30 років. МАГАТЕ має намір контролювати цей процес на постійній основі. Для зливу води в океан планується побудувати спеціальний підводний тунель протяжністю 1 км.

МАГАТЕ також підтримала рішення Японії скинути воду з АЕС Фукусіма в океан.

Сусідні з Японією країни, включаючи Китай і Південну Корею, висловили свою стурбованість з цього приводу. Пізніше у Пекіні запропонували японцям “випити води з АЕС Фукусіма, якщо вона безпечна”.

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