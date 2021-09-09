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Представители МАГАТЭ посетили АЭС "Фукусима" для осмотра системы очистки воды

Представители МАГАТЭ посетили АЭС "Фукусима" для осмотра системы очистки воды

Киев  •  УНН

 • 15263 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Группа представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила с инспекцией аварийную АЭС “Фукусима-1”, осмотрев систему очистки радиоактивной воды ALPS. Об этом сообщил в четверг МИД Японии, пишет УНН.

Детали

Эксперты МАГАТЭ также проинспектировали зону, где расположены резервуары с очищенной от радиоактивных веществ водой, и портовую часть станции. Визит представителей МАГАТЭ связан с планами Японии сбросить эту воду в океан в связи с нехваткой мощностей для ее хранения.

Контекст

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции “Фукусима-1”, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км.

МАГАТЭ также поддержала решение Японии сбросить воду с АЭС Фукусима в океан.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. Позже в Пекине предложили японцам “выпить воды с АЭС Фукусима, если она безопасна”.

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