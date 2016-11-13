На админграницах с временно оккупированным Крымом пограничники обнаружили человека, который находится в розыске

Так, сегодня из временно оккупированного Крыма в пункт контроля "Чонгар" в пешем порядке прибыл 20-летний гражданин Украины. При осуществлении проверочных мероприятий пограничники установили, что этот гражданин с середины 2016 г. разыскивается Национальной полицией за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество".

Пограничники преступника задержали и в установленном порядке передали правоохранителям.