На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники виявили особу, яка перебуває у розшуку

Так, сьогодні з тимчасово окупованого Криму до пункту контролю “Чонгар” у пішому порядку прибув 20-річний громадянин України. Під час здійснення перевірочних заходів, прикордонники встановили, що цей громадянин з середини 2016 року розшукується Національною поліцією за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального Кодексу України “Шахрайство”.

Прикордонники злочинця затримали та встановленим порядком передали правоохоронцям.