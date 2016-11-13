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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники виявили особу, яка перебуває у розшуку

На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники виявили особу, яка перебуває у розшуку

Київ • УНН

 • 8929 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прикордонники у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Чонгар” затримали громадянина України, що розшукується за шахрайство. Про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.

Так, сьогодні з тимчасово окупованого Криму до пункту контролю “Чонгар” у пішому порядку прибув 20-річний громадянин України. Під час здійснення перевірочних заходів, прикордонники встановили, що цей громадянин з середини 2016 року розшукується Національною поліцією за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального Кодексу України “Шахрайство”.

Прикордонники злочинця затримали та встановленим порядком передали правоохоронцям.

Українські Національні Новини

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