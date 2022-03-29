На 6500 грн еПоддержки зарегистрировалось 4,4 млн украинцев: заявку можно подать до 31 марта

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"4,4 млн заявок на 6 500 еПоддержки. Подавайте заявку до 31 марта, чтобы получить средства. Зачисления поступают поочередно", — написал Федоров.

Детали

Меньше чем за месяц:

• 3,3 млн украинцев уже получили деньги;

• 22 млрд гривен выплатили в целом.

Деньги могут получить все наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФОП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые ди.

Средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или переводить на другие карты.