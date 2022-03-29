На 6500 грн єПідтримки зареєструвалося 4,4 млн українців: заявку можна подати до 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Вже 4,4 млн українців зареєструвалося на отримання 6500 грн в межах програми "єПідтримка". Подати заявку можна до 31 березня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.
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"4,4 млн заявок на 6 500 єПідтримки. Подавайте заявку до 31 березня, щоб отримати кошти. Зарахування надходять почергово", — написав Федоров.
Деталі
Менше ніж за місяць:
• 3,3 млн українців вже отримали гроші;
• 22 млрд гривень виплатили загалом.
Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові ді.
Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.