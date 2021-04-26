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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109706 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 168611 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 250737 просмотра

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2 марта, 17:53 • 153805 просмотра

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На 26 апреля установлена цена на банковские металлы

На 26 апреля установлена цена на банковские металлы

Киев  •  УНН

 • 9420 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 26 апреля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 608.9952грн;

Серебро - 23.6067грн;

Платина - 1 114.43324 грн;

Палладий - 2 606.8475.

По сравнению с 25 апреля курс золота и серебра упал, когда другие указанные металлы - выросли.

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