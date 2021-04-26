На 26 апреля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 26 апреля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 608.9952грн;
Серебро - 23.6067грн;
Платина - 1 114.43324 грн;
Палладий - 2 606.8475.
По сравнению с 25 апреля курс золота и серебра упал, когда другие указанные металлы - выросли.