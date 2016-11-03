Н.Поклонская назвала Ленина и Гитлера "извергами двадцатого века"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В четверг в своем блоге в LiveJournal депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала пост, в котором назвала "извергами двадцатого века" Владимира Ленина, Льва Троцкого, Гитлера и Мао Цзэдуна, передает УНН.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила РИА "Новости", что ставя в списке "нелюдей двадцатого века" Владимира Ленина в один ряд с Адольфом Гитлером выражала свое личное мнение и не высказывала позицию коллег по "Единой России".
"У нас же свобода слова. Это мое сугубо личное мнение, гражданская моя позиция. Я не выражаю здесь общественную какую-то мысль", - сказала она.
Н.Поклонская отметила, что в данном случае она не представляет фракцию и отношение группы депутатов.