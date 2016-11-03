Н.Поклонська назвала Леніна і Гітлера "нелюдами двадцятого століття"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У четвер в своєму блозі в LiveJournal депутат Держдуми Наталія Поклонська опублікувала пост, в якому назвала "нелюдами двадцятого століття" Володимира Леніна, Льва Троцького, Адольфа Гітлера та Мао Цзедуна, передає УНН.
Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила РІА "Новости", що ставлячи в списку "нелюдів двадцятого століття" Володимира Леніна в один ряд з Адольфом Гітлером висловлювала свою особисту думку і не висловлювала позицію колег по "Єдиної Росії".
"У нас же свобода слова. Це моя суто особиста думка, громадянська моя позиція. Я не висловлюю тут суспільну якусь думку", - сказала вона.
Н.Поклонська зазначила, що в даному випадку вона не представляє фракцію і ставлення групи депутатів.