Н.Корчак прокомментировала заявления П.Петренка относительно саботажа НАПК

"Не надо искать саботажа там, где его нет. Спецпроверки по кандидатам на должности после прохождения ими конкурса были, есть и продолжаются. С января 2017 года, в соответствии с нормами законодательства, проведены 653 спецпроверки по запросам ВККС Украины, 151 проверка кандидатов на должности, еще 57 спецпроверок - в работе ", - отметила она.

Как сообщал УНН, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Национальное агентство по предупреждению коррупции саботирует назначения государственных чиновников как центральных органов исполнительной власти, так и главных специалистов в регионах из-за непредоставления выводов по спецпроверке.