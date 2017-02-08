Н.Корчак прокоментувала заяви П.Петренка щодо саботування НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Голова НАЗК Наталя Корчак заявила, що не треба шукати саботажу там, де його немає. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Не треба шукати саботажу там, де його немає. Спецперевірки по кандидатах на посади після проходження ними конкурсу були, є й тривають. З січня 2017 року, відповідно до норм законодавства, проведено 653 спецперевірки за запитами ВККС України, 151 перевірка кандидатів на посади, ще 57 спецперевірок – в роботі", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Національне агентство з питань запобігання корупції саботує призначення державних посадовців як центральних органів виконавчої влади, так і головних спеціалістів у регіонах через ненадання висновків зі спецперевірки.