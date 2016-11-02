Н.Корчак: со следующего года планируется доработка системы е-декларирования

"Были обнаружены проблемы в программном обеспечении и технического характера... Мы планируем на следующий год заготовить документы, новый бюджет надеемся, что выделят, и будем совершенствовать систему декларирования. Для того чтобы разработать обновленное техническое задание на доработанную систему е-декларирования, мы разослали письма госучреждениям, которые имеют возможности провести данные виды работ... Наши айтишники также разработали свой проект технического задания на совершенствование этой системы, и мы его обнародуем... Мы планируем, что до нового года мы с готовыми документами будем ожидать бюджет, чтобы планировать тендеры", - сказала она.