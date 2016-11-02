Н.Корчак: со следующего года планируется доработка системы е-декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Уже со следующего года НАПК планирует доработать действующую систему электронного декларирования. Об этом сообщила во время брифинга глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
"Были обнаружены проблемы в программном обеспечении и технического характера... Мы планируем на следующий год заготовить документы, новый бюджет надеемся, что выделят, и будем совершенствовать систему декларирования. Для того чтобы разработать обновленное техническое задание на доработанную систему е-декларирования, мы разослали письма госучреждениям, которые имеют возможности провести данные виды работ... Наши айтишники также разработали свой проект технического задания на совершенствование этой системы, и мы его обнародуем... Мы планируем, что до нового года мы с готовыми документами будем ожидать бюджет, чтобы планировать тендеры", - сказала она.