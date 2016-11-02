Н.Корчак: планується з наступного року доопрацювання системи е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вже з наступного року НАЗК планує доопрацювати чинну систему електронного декларування. Про це повідомила під час брифінгу голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
“Було виявлено проблеми в програмному забезпеченні і технічного характеру... Ми плануємо до наступного року заготувати документи, новий бюджет сподіваємось, що виділять, і будемо вдосконалювати систему декларування. Для того щоб розробити оновлене технічне завдання на доопрацьовану систему е-декларування, ми розіслали листи держустановам, які мають можливості провести дані види робіт... Наші айтішники також розробили свій проект технічного завдання на удосконалення цієї системи, і ми його оприлюднимо... Ми плануємо, що до нового року ми з готовими документами будемо очікувати бюджет, щоб планувати тендери”, — сказала вона.