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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Н.Корчак: бюджет НАПК в 2017 году составляет 162 млн грн

Киев • УНН

 • 10136 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в этом году имеет государственное финансирование в 162,8 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель НАПК Наталья Корчак, передает УНН.

Н.Корчак: бюджет НАПК в 2017 году составляет 162 млн грн

"Национальное агентство - государственный орган, который отчитывается за каждую копейку потраченных денег. В данной ситуации Министр юстиции может манипулировать цифрами в миллионы, но этого не можем позволить себе мы. Бюджет НАПК в 2017 году- 162 млн 888,3 тыс. грн .: оплата труда и начисления на заработную плату - 77 млн ​​736,4 тыс. грн., капитальные расходы-66 млн 200,0 тыс. грн., оплата товаров, предметов и услуг - 16 млн 839,3 тыс. грн, коммунальные - 2 млн 112,6 тыс. грн. Остальные, 442 млн 399,4 тыс. грн. - деньги партий, или же государственное финансирование политических партий на 2017 год ", - сказала она.

Как сообщал УНН, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Национальное агентство по предупреждению коррупции саботирует назначения государственных чиновников как центральных органов исполнительной власти, так и главных специалистов в регионах из-за непредоставления выводов по спецпроверки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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