Н.Корчак: бюджет НАЗК в 2017 році складає 162 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Національне агентство з запобігання корупції в цьому році має державне фінансування в 162,8 млн грн. Про це на своїй сторінці в Facebook написала голова НАЗК Наталя Корчак, передає УНН.
"Національне агентство - державний орган, який звітує за кожну копійку витрачених грошей. В даній ситуації Міністр юстиції може маніпулювати цифрами у мільйони, але цього не можемо дозволити собі ми. Бюджет НАЗК у 2017 році- 162 млн 888,3 тис. грн.: оплата праці і нарахування на заробітну плату – 77 млн 736,4 тис. грн., капітальні видатки- 66 млн 200,0 тис. грн., оплата товарів, предметів і послуг – 16 млн 839,3 тис. грн, комунальні – 2 млн 112,6 тис. грн. Решта, 442 млн 399,4 тис. грн. – гроші партій, або ж державне фінансування політичних партій на 2017 рік", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Національне агентство з питань запобігання корупції саботує призначення державних посадовців як центральних органів виконавчої влади, так і головних спеціалістів у регіонах через ненадання висновків зі спецперевірки.