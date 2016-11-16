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Н.Кильдий: в ЕС нормы по содержанию антибиотиков и пестицидов в продуктах постоянно обновляются, в Украине - нет

Н.Кильдий: в ЕС нормы по содержанию антибиотиков и пестицидов в продуктах постоянно обновляются, в Украине - нет

Киев • УНН

 • 8283 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Обновления норм по содержанию антибиотиков, пестицидов, гормонов в отечественной продукции в Украине, в отличие от стран ЕС, происходит крайне медленно. Об этом в комментарии УНН рассказала руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кильдий.

Так, по словам Н.Кильдий, в Украине на сегодня действуют медико-биологические требования, датированные еще со времен Советского Союза.

"У нас есть неплохие показатели, не хуже, чем в ЕС. По некоторым у нас есть нормальные, я бы сказала даже адекватные нормы. А есть целые направления веществ, которые, например, касаются гормонов и пестицидов - здесь у нас очень большая разница. Потому что у нас действительно устаревшие нормы, касающиеся списка веществ, а это та отрасль, которая очень быстро развивается. То есть и пестициды, и все то, что применяется в ветеринарии, - в странах ЕС все постоянно и быстро обновляется, а у нас, как правило, действуют антибиотики, которые нормировались еще с советских времен. И большинство которых уже даже не применяются. Тут я бы сказала существует в определенной степени пропасть", - отметила она.

По словам Н.Кильдий, Украина сейчас имеет два пути решения этой проблемы: проведение соответствующих исследований и внедрение новых норм по их итогам или использование мирового опыта.

"На сегодняшний день у нас действительно сложная ситуация там, где происходит обновление веществ. В пестицидах, в ветеринарных препаратах - там больше всего проблем. Тем более, что эти анализы дорогие и их не так много лабораторий проводят. Поэтому мы можем сегодня идти двумя путям: либо страна проводит исследования и, соответственно, что-то внедряет, или просто использует тот опыт, который есть в мире. В общем я бы не сказала, что это такая очень затратная статья изменений. И поэтому действительно жаль, что обновления не происходят, или если и происходят, то очень медленно. Стоит добавить, что если мы со своей стороны все делаем, то государство в то же время не очень активно со своей стороны обновляет. И это уже не к нам вопрос", - сообщила она.

Напомним, лабораторные исследования двенадцати образцов муки на соответствие стандартам качества показали отсутствие микотоксинов, присутствие содержания Т-2 токсинов в девяти образцах отобранной продукции и вомитоксинов в четырех образцах отобранной продукции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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