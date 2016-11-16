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Н.Кільдій: у ЄС норми щодо вмісту антибіотиків і пестицидів в продуктах постійно оновлюються, в Україні – ні

Н.Кільдій: у ЄС норми щодо вмісту антибіотиків і пестицидів в продуктах постійно оновлюються, в Україні – ні

Київ • УНН

 • 8283 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Оновлення норм щодо вмісту антибіотиків, пестицидів, гормонів у вітчизняній продукції в Україні, на відміну від країн ЄС, відбувається вкрай повільно. Про це у коментарі УНН розповіла керівник відділу тестувань Центру експертиз ТЕСТ Ніна Кільдій.

Так, за словами Н.Кільдій, в Україні на сьогодні діють медико-біологічні вимоги, датовані ще з часів Радянського Союзу.

“У нас є непогані показники, які не гірші, ніж у ЄС. По деяких у нас є нормальні, я б сказала навіть адекватні норми. А є цілі напрямки речовин, які, наприклад, стосуються гормонів і пестицидів — тут у нас дуже велика відмінність. Тому що у нас дійсно застарілі норми, які стосуються списку речовин, а це є та галузь, яка дуже швидко розвивається. Тобто і пестициди, і все те, що застосовується у ветеринарії, — у країнах ЄС все постійно і швидко оновлюється, а у нас, як правило, діють антибіотики, які нормувалися ще з радянських часів. І більшість яких уже навіть не застосовується. Отут я б сказала існує, певною мірою, прірва”, — відзначила вона.

За словами Н.Кільдій, Україна наразі має два шляхи вирішення цієї проблеми: проведення відповідних досліджень та впровадження нових норм за їх підсумками або ж використання світового досвіду.

“На сьогодні у нас дійсно складна ситуація там, де відбувається оновлення речовин. У пестицидах, у ветеринарних препаратах — отам найбільше проблем. Тим паче, що ці аналізи дорогі і їх не так багато лабораторій проводять. Тому ми можемо сьогодні йти двома шляхам: або країна проводить дослідження і, відповідно, щось впроваджує, або просто використовує той досвід, який є у світі. Загалом я б не сказала, що це така дуже затратна стаття змін. І тому дійсно прикро, що оновлення не відбуваються, або якщо і відбуваються, то дуже повільно. Варто додати, що якщо ми зі свого боку все робимо, то держава в той же не дуже активно може зі свого боку оновлювати. І це вже не до нас питання”, — повідомила вона.

Нагадаємо, лабораторні дослідження дванадцяти зразків борошна на відповідність стандартам якості показали відсутність мікотоксинів, присутність вмісту Т-2 токсинів у дев’яти зразках відібраної продукції та вомітоксинів у чотирьох зразках відібраної продукції.

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