Н.Холодницкий назвал главные дела своего ведомства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал главные дела в его ведомстве на данном этапе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
Отвечая на вопрос о главных делах на сегодня для САП, он выделил дела Р.Насирова, М.Охендовского, а также ОПЗ, ОГКХ и "Укрнафты".
"Насиров, Охендовский, ОПЗ, ОГКХ, хочу увидеть еще результат по делу по "Укрнафты", там еще правда много работы", - отметил Н.Холодницкий.
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Как сообщал УНН, в деле М.Охендовского продлено следствие до 14 апреля .