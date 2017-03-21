Н.Холодницкий назвал главные дела своего ведомства

Отвечая на вопрос о главных делах на сегодня для САП, он выделил дела Р.Насирова, М.Охендовского, а также ОПЗ, ОГКХ и "Укрнафты".

"Насиров, Охендовский, ОПЗ, ОГКХ, хочу увидеть еще результат по делу по "Укрнафты", там еще правда много работы", - отметил Н.Холодницкий.

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Как сообщал УНН, в деле М.Охендовского продлено следствие до 14 апреля .