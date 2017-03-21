Н.Холодницький назвав найголовніші справи свого відомства
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав найголовніші справи у його відомстві на даному етапі. Про це він розповів в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
Відповідаючи на питання про найголовніші справи на сьогодні для САП, він виділив справи Р.Насірова, М.Охендовського, а також ОПЗ, ОГКХ та “Укранафти”.
“Насіров, Охендовський, ОПЗ, ОГКХ, хочу побачити ще результат по справі по "Укрнафті", там ще правда багато роботи”, — зазначив Н.Холодницький.
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Як повідомляв УНН, у справі М.Охендовського продовжено слідство до 14 квітня.