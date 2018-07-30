МИД осудило незаконный визит Медведева в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. МИД Украины выпустило комментарий в связи с очередным несогласованным визитом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во временно оккупированную АР Крым 28-30 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает УНН.
“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева во временно оккупированной территории Украины — Автономной Республике Крым и г.Севастополь 28-29 июля 2018 года”, — говорится в сообщении.
МИД Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает АРК и Севастополь.
Пребывание Медведева на территории АРК является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН, резолюциями ГА ООН “Территориальная целостность Украины”A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, “Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина) ”A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, “Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина) ”A/Res/ 72/190 от 19 декабря 2017 года.
АРК и г. Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деяниям РФ путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введением санкций против государства-оккупанта.
Напомним, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексию не признает Украина и большинство стран мира.