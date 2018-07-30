МЗС засудило незаконний візит Медведєва до окупованого Криму

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною перебуванням Прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва на тимчасово окупованій території України — Автономній Республіці Крим та м.Севастополь 28-29 липня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

МЗС України неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає АРК та м.Севастополь.

Перебування Медведєва на території АРК є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія, у тому числі Статутом ООН, резолюціями ГА ООН “Територіальна цілісність України” A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)” A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, “Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)” A/Res/72/190 від 19 грудня 2017 року.

АРК та м. Севастополь є невід’ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах. Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням РФ шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти держави-окупанта.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Аннексію не визнають Україна та більшість країн світу.