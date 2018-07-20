МИД выразил протест в связи с заявлениями итальянского чиновника

"Осуждаем позицию итальянского политика как такую, которая не основывается на реальных фактах и ​​противоречит признанным принципам и нормам международного права. С целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД приглашен Посол Италии в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Он также назвал Революцию Достоинства "псевдо-революцией", финансируемой иностранными государствами.



Как сообщал УНН, вице-спикер парламента Ирина Геращенко пообещала реакцию Министерства иностранных дел Украины относительно заявлений Италии про "референдум в Крыму" и "фейковую Революцию Достоинства".