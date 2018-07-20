МЗС висловило протест у зв’язку з заявами італійського чиновника

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України з обуренням сприйняло висловлювання Міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в інтерв’ю газеті "The Washington Post", в яких ставиться під сумнів суверенітет та територіальна цілісність України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

"Засуджуємо позицію італійського політика як таку, що не ґрунтується на реальних фактах та суперечить визнаним принципам та нормам міжнародного права. З метою висловлення протесту та отримання роз’яснень італійської сторони до МЗС запрошено Посла Італії в Україн", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії “Ліга” Маттео Сальвіні заявив, що Росія законно анексувала український Крим. Він також назвав Революцію Гідності “псевдо-революцією”, фінансованою іноземними державами.

Як повідомляв УНН, віце-спікер Парламенту Ірина Геращенко пообіцяла реакцію Міністерства закордонних справ України щодо заяв Італії про “референдум в Криму” і “фейкову Революцію Гідності”.

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