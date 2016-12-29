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МИД выразил протест в связи с репрессиями РФ против граждан Украины

МИД выразил протест в связи с репрессиями РФ против граждан Украины

Киев • УНН

 • 8451 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

В МИД заявили, что несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства.

Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Хотя и в Украине вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросла: сейчас нам известно о политически мотивированном содержания на территории государства-оккупанта не менее 17 украинский. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинский в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных. Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления.

В последнее время особое обострение приобрела ситуация с гражданами Украины, которые мошенническим способом были вовлечены в незаконные схемы по распространению наркотических веществ на территории РФ. Фактически последствиями реализации таких схем является привлечение и вовлечение украинцев в незаконную деятельность на территории РФ. Только в этом году в России за совершение преступлений в сфере наркооборота было осуждено почти тысячу наших соотечественников, уголовные дела большинства из которых основаны на сфабрикованных материалах.

МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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