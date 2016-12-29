МЗС висловило протест у зв’язку з репресіями РФ проти громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з триваючими репресіями, незаконними затриманнями, обшуками й арештами, а також тортурами й жорстоким поводженням щодо громадян України. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
В МЗС заявили, що незважаючи на численні заклики України й міжнародного співтовариства з вимогою негайно звільнити незаконно утримуваних і засуджених українців, російське керівництво продовжує практику використання громадян України як заручників своєї агресивної політики проти нашої держави.
Держава-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом “всіх на всіх”. Хоча й в Україну повернулося шестеро бранців, їхня кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: наразі нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей.
Росія продовжує практику систематичних безпідставних відмов українським консулам у наданні дозволів на відвідання українських політичних в’язнів. Існують беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування щодо громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску.
Останнім часом особливого загострення набула ситуація з громадянами України, яких шахрайським способом було втягнуто в незаконні схеми із розповсюдження наркотичних речовин на території РФ. Фактично наслідками реалізації таких схем є вербування та втягування українців у незаконну діяльність на території РФ. Лише протягом цього року в Росії за вчинення злочинів у сфері наркообігу було засуджено майже тисячу наших співвітчизників, кримінальні справи більшості з яких базувалася на сфабрикованих матеріалах.
МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників.