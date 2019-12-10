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МИД отреагировал на "крымскую" резолюцию ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Обновленная резолюция ГА ООН по милитаризации временно оккупированного Крыма и Черного и Азовского морей является важной составляющей усилий Украины по деоккупации временно оккупированных территорий. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, полученном УНН.

"Резолюция показала глубокое беспокойство международного сообщества продолжающимися действиями РФ по милитаризации Крымского полуострова, среди прочего, размещением вооружения и военной техники, способных нести ядерное оружие, и проведением незаконных военных учений. Такие действия угрожают стабильности в Черноморском регионе и за его пределами, а также иметь негативные долгосрочные экологические последствия", - указали в МИД Украины, выражая благодарность всем государствам, которые поддержали одобрение 9 декабря в ГА ООН этой усиленной резолюции.

Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, ГА ООН приветствовала освобождение Россией 24 членов экипажей трех кораблей ВМС Украины. В связи с возвращением кораблей Украине в ненадлежащем состоянии, Ассамблея призвала РФ немедленно и без каких-либо условий вернуть их оборудование и вооружение. Международное сообщество подтвердило четкую позицию о недопустимости несогласованных с Украиной визитов на Крымский полуостров, а также призвало РФ прекратить попытки распространить свою юрисдикцию над ядерными объектами и материалами в Крыму.

"Обновленная резолюция является важной составляющей усилий Украины с де-оккупации временно оккупированных территорий нашей страны, а также восстановления безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей", - добавили в МИД.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.

Украинские Национальные Новости

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